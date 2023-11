Orrore a Morciano di Leuca: Arrestato 61enne per maltrattamenti, lesioni e tentata violenza sessuale

MORCIANO DI LEUCA - Morciano di Leuca è stato teatro di un terribile episodio di violenza domestica, culminato con l'arresto di un uomo di 61 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e tentata violenza sessuale nei confronti della sua compagna. La donna, vittima di continue aggressioni, è stata costretta a trasferirsi in una località protetta per garantire la sua sicurezza.I mesi precedenti alla tragedia sono stati un vero inferno per la vittima, con l'uomo che la chiudeva in casa usando lucchetto e catenaccio. Ogni tentativo di ribellione da parte della donna veniva accolta con minacce di morte. Il 22 ottobre, la situazione ha raggiunto l'apice quando l'uomo ha seguito la compagna lungo il percorso per il cimitero, intimandole di tornare a casa. In un gesto violento, le ha sfilato la bicicletta dalle mani e l'ha colpita ripetutamente con un tubo di ferro, costringendola a finire in ospedale.Ulteriori dettagli emergono dalla scoperta dei precedenti penali del 61enne, evidenziando un triste pattern di comportamenti violenti nel suo passato.