L’Albania e la Danimarca volano agli Europei

UEFA EURO 2024

- L’Albania pareggia 1-1 con la Moldavia a Chisinau nel gruppo E, è prima in classifica con 14 punti e dopo 8 anni, si qualifica per gli Europei. La Repubblica Ceca pareggia 1-1 con la Polonia a Varsavia ed è seconda con 12 punti. La Polonia è terza con 11 punti. La Danimarca vince 2-1 con la Slovenia a Copenhagen nel gruppo H, è prima con 22 punti e vola agli Europei. La Slovenia è seconda con 19 punti. Il Kazakistan prevale 3-1 sul San Marino ad Astana ed è terzo con 18 punti. La Finlandia supera 4-0 l’ Irlanda del Nord a Helsinki ed è quarta con 15 punti. Nel gruppo C l’ Inghilterra già qualificata, vince 2-0 con Malta al “Wembey Stadium” di Londra ed è prima con 19 punti. L’ Italia, con il successo 5-2 sulla Macedonia del Nord all’ “Olimpico” di Roma, raggiunge l’ Ucraina al secondo posto con 13 punti.