Il Prof. Centonze a Trinitapoli: ‘La sensibilità del medico di oggi’ in onore di San Giuseppe Moscati

MICHELE MININNI - Nella chiesa Cristo Lavoratore a Trinitapoli, un'inedita iniziativa promossa dal parroco don Vito Sardaro ha visto il coinvolgimento della comunità in tre giorni dedicati a San Giuseppe Moscati, medico e scienziato. L'evento, conclusosi giovedì 16 novembre, ha raggiunto l'apice con una conferenza del prof. Vincenzo Centonze, esperto gastroenterologo originario di Casalino, incentrata sulla "sensibilità del medico oggi".San Giuseppe Moscati, beatificato nel 1975 e canonizzato nel 1987, è celebrato come il "medico dei poveri", noto per la sua sensibilità verso le sofferenze dei più deboli. La conferenza del Prof. Centonze ha affrontato tematiche attuali, particolarmente rilevanti in un periodo in cui la sanità affronta sfide gestionali a livello nazionale e regionale.Centonze, nel suo recente libro "L’altra faccia della Luna", ha sottolineato il concetto di medicina come cura non solo degli aspetti organici, ma anche dei disturbi psicoaffettivi per il raggiungimento del benessere psicofisico. L'evento ha riscosso grande successo e ha contribuito a riflettere sulla sensibilità necessaria nel contesto medico contemporaneo, ispirandosi all'esempio di San Giuseppe Moscati.