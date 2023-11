'L'anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla': Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite in scena a Cerignola

CERIGNOLA - Giovedì 16 novembre alle 21:00, il teatro "Roma, teatro, cinema, e..." solleva il sipario con "L'anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla". Lo spettacolo, un'emozionante rilettura dei brani del celebre cantautore bolognese, vede protagonisti Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite.Le voci dei due artisti argentini si intrecciano con quella di Peppe Servillo, creando un connubio perfetto di culture musicali diverse. L'interpretazione delle canzoni di Lucio Dalla avviene attraverso l'applicazione di elementi jazz, improvvisazione e raffinatezza, regalando al pubblico una performance unica.Peppe Servillo, voce principale, è affiancato da Natalio Mangalavite, pianista e tastierista, e da Javier Girotto, baritono e sassofonista. La combinazione di talenti e stili musicali promette uno spettacolo coinvolgente e indimenticabile, celebrando il grande patrimonio artistico di Lucio Dalla.Il direttore artistico Savino Zaba sottolinea l'importanza di inaugurare la stagione con un omaggio a Lucio Dalla, definendolo "uno straordinario artista". La scelta di presentare un teatro-canzone riflette la passione di Zaba per questo genere artistico, promettendo un'esperienza intensa per il pubblico.L'assessore alla Cultura, Rossella Bruno, esprime orgoglio per un programma variegato e inclusivo. La stagione del "Mercadante" si prospetta come un'opportunità per il pubblico di immergersi in spettacoli di alto livello, moderni e aperti a diverse forme artistiche.La nuova stagione del "Mercadante" si presenta come un viaggio emozionante e accessibile, pronto a coinvolgere gli spettatori nei molteplici eventi che si terranno al "Roma, teatro, cinema, e...".