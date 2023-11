La Cattedrale di Trani rivive in 80.000 mattoncini Lego grazie all'artista Maurizio Lampis

TRANI - Maurizio Lampis, presidente del museo del Mattoncino e abile costruttore di opere Lego, ha dedicato sette mesi alla creazione di un capolavoro: la Cattedrale di Trani, ricreata con ben 80.000 mattoncini.L'artista cagliaritano si è ispirato alla maestosità del monumento pugliese, studiandolo attentamente per sette mesi attraverso le foto disponibili online. Il risultato è un diorama dettagliato, lungo 125 centimetri, largo 75 centimetri, e con un campanile che si eleva per 2,15 metri.Lampis, noto per la sua serie di monumenti italiani realizzati con i mattoncini Lego, ha omaggiato la Sardegna, il Lazio con la Fontana di Trevi e il Veneto con piazza San Marco lo scorso anno. Oltre alle riproduzioni, dedica il suo tempo a laboratori per bambini, insegnando loro le tecniche costruttive Lego.La Cattedrale di Trani è stata realizzata con piastrelle Lego e mattoncini lisci, e ogni dettaglio, compresi gli stemmi sulla facciata e gli interni dell'edificio, è stato curato con precisione. Lampis ha sottolineato che lo studio per questa creazione si è basato esclusivamente su immagini online, mantenendo le proporzioni in scala con i personaggi Lego, alti 3,5 centimetri.Ora, l'artista sogna di esporre il suo diorama a Trani, avvicinando così la sua opera all'originale che l'ha ispirata.