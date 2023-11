Latiano, lunedì 4 dicembre 2023 l'evento 'Accordiamoci Revolution' alla Taberna Libraria

LATIANO (BR) - Una travolgente rivoluzione!!! È la convinta ed entusiasmante forma che la Taberna Libraria di Latiano ha voluto conferire alla variante rivista e rinnovata del sorprendente format "Accordi…amo…ci", l’evento che ha letteralmente spopolato nell’asse primaverile estivo di questo fantastico 2023 con oltre dieci appuntamenti in giro per la Provincia di Brindisi e novità sempre diverse in ogni serata, così come piace agli organizzatori. - Una travolgente rivoluzione!!! È la convinta ed entusiasmante forma che la Taberna Libraria di Latiano ha voluto conferire alla variante rivista e rinnovata del sorprendente format "Accordi…amo…ci", l’evento che ha letteralmente spopolato nell’asse primaverile estivo di questo fantastico 2023 con oltre dieci appuntamenti in giro per la Provincia di Brindisi e novità sempre diverse in ogni serata, così come piace agli organizzatori.





Non potete perdervi allora "Accordi…amo…ci Revolution", in programma presso la sala eventi di Via Torre Santa Susanna a Latiano lunedì 4 dicembre 2023 ore 18:30 la versione 2.0 di quel rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità degli anni Sessanta e Settanta impreziosito, per l’occasione, da sfavillanti e sorprendenti novità dal mondo del cinema, della Tv, dell’arte e soprattutto della musica. Il tutto condito con quella ricerca musicale e rigorosamente d’annata proposta, con un nuovo e rivisto programma, da voce e chitarra del cantautore brindisino Gianluigi Cosi e del musicista Fabio Masi, che hanno caratterizzato, sin dalla prima nota, il particolare viaggio tra aneddoti e sonorità che ne hanno decretato il consenso. Nuovi e rivoluzionari obiettivi quindi per il nuovissimo appuntamento della rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata dalla in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Pomarico Serramenti.

E durante la serata, la proclamazione della terna finalista della XIII edizione di Adotta un Esordiente. I posti sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 3384308881 e 3497185690.