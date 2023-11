LECCE - Un cartellone sempre d’eccezione quello del Lupiae Guitar Arts Festival, manifestazione internazionale di chitarra e delle arti, giunto alla sua tredicesima edizione cominciato a Lecce il 29 ottobre con chiusura ad Arnesano il 17 dicembre 2023. - Un cartellone sempre d’eccezione quello del Lupiae Guitar Arts Festival, manifestazione internazionale di chitarra e delle arti, giunto alla sua tredicesima edizione cominciato a Lecce il 29 ottobre con chiusura ad Arnesano il 17 dicembre 2023.





L’evento, organizzato dall’Accademia Lupiae di Lecce, con Patrocinio della Regione, Fondazione Puglia, Provincia e Comune di Lecce , Comune di Arnesano, Conservatorio Tito Schipa di Lecce, si propone di proporre un festival di ampio respiro dedicato alla chitarra in tutte le sue forme e le sue anime e alle arti tutte, come spiega la maestra Gabriella Lubello, Presidente della stessa Accademia Lupiae e direttore artistico del Lupiae Guitar Arts Festival: "Dire che la musica è un linguaggio universale è decisamente un luogo comune. Più raro invece è spiegarsi e spiegare al pubblico perché e come la musica sia e possa essere veramente un veicolo di comunicazione per tutti. Il Lupiae Guitar Arts Festival si propone, quindi, di favorire una cultura dell’ascolto (i concerti sono tutti offerti gratuitamente alla comunità), creando un contatto diretto tra pubblico e musicisti, un contatto immediato, che passa dal cuore" sensibilizzando altresì le nuove generazioni all’ascolto della musica di alto livello.

Il primo appuntamento domenica 29 ottobre 2023 ore:18:00 presso l’auditorium del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce ha visto coinvolti coinvolti due artisti provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Russia, Vladislav Blaha docente del Conservatorio di Brno e sua moglie Tanya Drobish, artista bielorussa che ha suonato la domra e il mandolino in duo con Vladislav Blaha in un delicato e inusuale accostamento di repertorio e sensibilità. Il concerto che ha visto il tutto esaurito ha molto entusiasmato il pubblico attento, il secondo appuntamento è previsto il 5 novembre 2023 sempre presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce alle ore 18:00 e vedrà coinvolto il duo di chitarre RiGa, formato da Riccardo Calogiuri e Gabriella Lubello, artisti salentini, lui docente del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, lei della scuola media Ascanio Grandi di Lecce, duo affiatato che suonerà in un programma tutto latino americano, da Cardoso a Piazzolla, Nazareth, Assad, Vasquez, Fernandez, Figueredo, il terzo appuntamento, presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce alle ore 18:00, sarà a cura di Hurkan Ayvazoglu, primo flauto dell’orchestra di Instanbul e docente dello stesso conservatorio accompagnato alla chitarra da Ivana Oliva, artista Pugliese, il quarto appuntamento il 3 dicembre, ancora presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce sempre alle ore 18:00, vedrà coinvolti due chitarristi napolentani, il Koinè tango guitar duo, in un programma tutto dedicato al tango, il quinto appuntamento sarà per gli addetti ai lavori, una masterclass tenuta dall’artista Giulio Tampalini dal 6 dicembre al 9 dicembre presso Conservatorio Sant’Anna Lecce, il sesto appuntamento, unico con location differente dai precedenti concerti, si svolgerà presso il Must di Lecce l’8 dicembre 2023 alle ore 18:00 sempre a cura dell’artista Giulio Tampalini, docente del Conservatorio di Adria, il settimo ed ultimo appuntamento sarà presso Palazzo Marchesale ad Arnesano il 17 dicembre 2023 alle ore 18:00 e vedrà coinvolti due giovani studenti salentini Luigi Scarpa ed Edoardo Tarantino, in un’azione di promozione delle nuove generazioni di chitarristi classici.