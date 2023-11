Lecce, venerdì 1 dicembre 2023 il leggendario violinista Gidon Kremer in trio al Teatro Apollo

LECCE - Venerdì 1 dicembre al Teatro Apollo, alle ore 20,45, la Camerata Musicale Salentina ospita uno degli appuntamenti clou della 54^ Stagione Concertistica. Protagonista il leggendario violinista Gidon Kremer, che per l’occasione presenta un ricco programma cameristico insieme alla violoncellista Giedre Dirvanauskaite e al pianista Georgijs Osokins, con musiche di Schubert, Kancheli e Rachmaninov. - Venerdì 1 dicembre al Teatro Apollo, alle ore 20,45, la Camerata Musicale Salentina ospita uno degli appuntamenti clou della 54^ Stagione Concertistica. Protagonista il leggendario violinista Gidon Kremer, che per l’occasione presenta un ricco programma cameristico insieme alla violoncellista Giedre Dirvanauskaite e al pianista Georgijs Osokins, con musiche di Schubert, Kancheli e Rachmaninov.





Kremer stupisce sempre e lo fa con il piglio del grande artista, con l’intelletto di una grande mente musicale in grado di combinare repertori originali e inesplorati. Solista con le più grandi orchestre del mondo, si è esibito, tra gli altri, con Martha Argerich, Krystian Zimerman, Mischa Maisky, Keith Jarrett, Yo-Yo Ma, Kim Kashkashian, Valerij Afanas’ev, Oleg Maisenberg, Vadim Sacharov, Khatia Buniatishvili.

Il violinista lettone s’innamorò del suo strumento quando aveva appena 4 anni. Oggi ne ha qualcuno in più e nessuna intenzione di mettere da parte il suo favoloso ‘Nicola Amati’ del 1641.

Allievo del grande David Oistrakh, Kremer è uno dei virtuosi più originali dei nostri giorni. Vincitore del Concorso Internazionale di Violino "Premio Paganini" di Genova nel 1969 e del Concorso Internazionale Čajkovskij di Mosca nel 1970, il suo repertorio abbraccia le opere classiche più conosciute, così come la musica dei principali compositori del XX e XXI secolo; ha sostenuto le opere di compositori russi e dell'Europa orientale e ha eseguito molte nuove composizioni importanti. Nessun altro solista di pari livello internazionale ha fatto più di lui per promuovere la causa dei compositori contemporanei e della nuova musica per violino.

Il lungo elenco di onorificenze include, tra gli altri, il Premio Ernst von Siemens, la Bundesverdienstkreuz, il Premio Unesco e il Praemium Imperiale, considerato il Premio Nobel del mondo musicale.

Originale e avvincente è il programma che propone per il concerto leccese insieme a due notevoli compagni di viaggio.

"Straordinario e imprevedibile", così la stampa ha acclamato il giovane pianista Georgijs Osokins dopo che ha fatto girare la testa per la prima volta al Concorso Internazionale Chopin.

Kremer è uno dei primi sostenitori del giovane lituano e insieme a Giedrė Dirvanauskaitė, che da molti anni svolge un ruolo importante nella Kremerata Baltica, interpreteranno il Notturno per trio con pianoforte, D 897 di Schubert, Middelheim di Kancheli e il Trio Elegiaco N. 2 op. 9 di Rachmaninov.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE

F. Schubert - Notturno per trio con pianoforte, D 897

G. Kancheli - Middelheim

S. Rachmaninov - Trio Elegiaco N. 2 op. 9

Abbonati alla 54^ Stagione Concertistica!





ABBONAMENTO

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzione** € 200 | Speciale*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzione** € 160 | Speciale*** € 120

Loggione:

Intero € 120, Ridotto* e Speciale*** € 90

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Università del Salento

*** SPECIALE (Palchi laterali e ultime file Poltronissima e Poltrona): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzione** € 25, Speciale*** € 20

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 20

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 15

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 15

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15, Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Abbonati 54^ Stagione CMS

*** SPECIALE (Palchi laterali e ultime file Poltronissima e Poltrona): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.





TARIFFA "SPECIALE":

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 20

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 15

Loggione: € 10

Info per accedere alla promozione: 0832309901 – 3480072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.





INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com