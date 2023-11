Libri, esce 'Racconti Fantastici di Natale' di Don Cosimo Schena

BRINDISI - Don Cosimo Schena, il prete autore ed influencer, noto per la sua sensibilità e la capacità di raccontare storie che toccano il cuore, ha dato vita il suo ultimo lavoro letterario: "Racconti Fantastici di Natale: Tra Magia, Tradizione e Meraviglia". - Don Cosimo Schena, il prete autore ed influencer, noto per la sua sensibilità e la capacità di raccontare storie che toccano il cuore, ha dato vita il suo ultimo lavoro letterario: "Racconti Fantastici di Natale: Tra Magia, Tradizione e Meraviglia".





Un lavoro che non è solo una raccolta di storie, ma un invito a un viaggio natalizio che celebra la bellezza nei gesti più piccoli, pensato per coinvolgere sia adulti che bambini. Ogni pagina del libro racchiude infatti un mondo incantato, da "Presepe Magico" a "L'Albero dei Desideri" e "Il Mistero della Volpe Blu", dove la diversità è celebrata e la gentilezza promossa.

Storie coinvolgenti come "Baloo e Minù" e avventure uniche come "La Giraffa Verde" rendono questo libro un viaggio illuminante per l'anima, trasmettendo messaggi di inclusione e accettazione.

"È un libro in due volumi a cui tengo molto, ogni storia racchiude un insegnamento prezioso. La Giraffa Verde, per esempio, tratta la diversità come una grande ricchezza anziché un problema" racconta Don Cosimo Schena.

"Il Folletto Pigro e La Lumaca Rossa - prosegue l'autore - insegnano che i gesti più semplici possono portare a risultati straordinari. Ogni racconto è un dono di creatività e umanità, trasformando il mondo con una magia speciale".





Il ricavato in beneficenza





Il ricavato delle vendite andrà in beneficenza, a supporto di cause nobili: ogni guadagno, infatti, è destinato a sostegno di associazioni che si occupano di animali, poveri e donne in difficoltà.

Le storie di "Racconti Fantastici di Natale" non solo mettono in luce gli atteggiamenti da adottare nella vita di tutti i giorni, ma parlano anche di gratitudine, amore e solitudine. Sensibilizzano all'amore per gli animali, infatti, da titoli come "Baloo e Minù" emerge il loro ruolo importante nelle narrazioni. Oltre ad essere un'esperienza meravigliosa per i lettori, queste storie trovano un ruolo significativo anche nella catechesi, offrendo spunti di riflessione e insegnamenti preziosi.

Con "Racconti Fantastici di Natale: Tra Magia, Tradizione e Meraviglia", Don Cosimo Schena regala un tesoro di saggezza, bellezza e calore umano, un regalo perfetto per la stagione natalizia che tocca i cuori di tutti, grandi e piccini.

L’autore Don Cosimo Schena, 44 anni, è un sacerdote di Brindisi, ormai ribattezzato Poeta dell’Amore di Dio dai suoi numerosissimi fans sui Social. Filosofo, scrittore e poeta. Le sue poesie recitate dalla sua stessa voce hanno raggiunto milioni di streams. Recentemente è uscita anche una serie di fumetti che vede protagonisti il prete influencer con i suoi due cagnoloni, Tempesta e Baloo. L’ultima rubrica che ha lanciato sempre sui Social sta avendo un enorme successo. La rubrica si chiama "Trenta secondi per te" in cui don Cosimo offre consigli e spiegazioni affinché ognuno possa migliorare i propri comportamenti.