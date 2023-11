Monopoli, Teatro Radar: 'Balloon Adventures' apre domenica la stagione famiglie a teatro

MONOPOLI - Due divertenti clown, tanti palloncini e un folle inseguimento alla ricerca dei sogni. Si apre con un poetico e allegro spettacolo di clownerie, la Stagione dedicata alle famiglie del Teatro Radar di Monopoli. Domenica 26 novembre il palcoscenico accoglie alle ore 18 Balloon Adventures (consigliato a un pubblico a partire da 4 anni): Andrea Meroni e Fabio Lucignano interpretano i due impavidi e coraggiosi clown aviatori, che sulla loro mongolfiera intraprendono un viaggio per inseguire un palloncino. Viaggio che li porterà a Balloonia, terra dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi.Gli attori, attraverso l’utilizzo dei palloncini e la loro manipolazione, creano immagini e sensazioni finalizzati alla narrazione; una narrazione che vuol mantenersi leggera, eterea e sognante, ma sempre attenta al comico. Lo spettacolo di Collettivo Clown offre al pubblico diverse tecniche sceniche, tra cui manipolazione di palloncini, giocoleria, spinning di palloni, numero dell’uomo nel pallone, e pantomima.“Uno spettacolo dolce amaro con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante – raccontano gli interpreti - Poetico senza perdere di comicità, comico senza perdere la poetica. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Lo spettacolo vuol essere un inno alla vita, un inno al viaggio o meglio ‘alla stessa ragione del viaggio, viaggiare’.I biglietti della Stagione famiglie a teatro hanno un costo di 8 euro, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Con la Radar Junior Card nominale, ritirabile al botteghino, è possibile acquistare biglietti a metà prezzo. Per info 335 756 47 88 - info@teatroradar.it . Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it