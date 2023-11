Polignano, Giacomo Bianchi è il nuovo delegato di Confesercenti

Francesco Fiore, referente di tutte le sedi territoriali provinciali e direttore del Cat Imprendo Puglia Confesercenti Bari, spiega: «La delega finisce in ottime mani. Giacomo Bianchi sarà un altro valore aggiunto ad una rete che si espande giorno dopo giorno- commenta Francesco Fiore- in virtù dello straordinario lavoro che stiamo svolgendo sul campo ormai da anni. La famiglia Confesercenti aumenta ancora: a Giacomo auguro buon lavoro, convinto che su Polignano si possa lavorare in modo importantissimo, considerata l’importanza di una piazza ambita in tutto il mondo!».





Queste le prime parole di Giacomo Bianchi da nuovo delegato Confesercenti Polignano: «Sono orgoglioso di intraprendere questo nuovo percorso. Polignano è una delle mete più importanti e ricercate d'Italia (aggiungerei d'Europa) dal punto di vista turistico, ma non dobbiamo nemmeno perdere di vista i problemi di tutti i giorni. Inizio questa nuova avventura con tanto entusiasmo e tante idee: ci relazioneremo quotidianamente con il coordinamento provinciale per individuare le azioni necessarie ad offrire la massima assistenza ai nostri associati. Oggi, un'attività commerciale è "tante cose", e noi proveremo a metterle in atto. Ringrazio la presidente Raffaella Altamura ed il coordinatore territoriale Francesco Fiore per la fiducia riposta nella mia persona», conclude Giacomo Bianchi.

POLIGNANO A MARE - Confesercenti Polignano ha un nuovo delegato: è Giacomo Bianchi, gestore, insieme al fratello Vito, dell’osteria “Di Chichibio”. Prosegue, senza soluzione di continuità, il lavoro di rafforzamento della rete territoriale di Confesercenti Bari: «Stiamo lavorando su tutti i fronti- spiega la dott.ssa Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari- per rafforzare la nostra presenza in tutta la Città metropolitana in modo capillare. Faccio un grande in bocca al lupo a Giacomo: Polignano è una piazza molto importante dal punto di vista turistico-commerciale e sono sicura che, insieme, potremo fare grandi cose».