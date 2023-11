Presepe vivente ad Alberobello

ALBEROBELLO - È tempo di festa e tradizione nella suggestiva città di Alberobello, in Puglia, dove la spiritualità si mescola con la bellezza del paesaggio e la creatività degli abitanti. Quest'anno, la cittadina si prepara per la terza edizione del "Presepe di Luce," un evento che illumina il cuore di chiunque vi partecipi. Ma le celebrazioni non finiscono qui, poiché giunge anche la 53ª edizione del "Presepe Vivente," una tradizione che porta la storia biblica alla vita.Il "Presepe di Luce" si svolgerà dal 3 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024 e sarà accessibile ogni giorno dal tramonto all'alba, consentendo ai visitatori di immergersi nella magia delle luci e delle installazioni artistiche distribuite in varie zone della città. Quest'anno, il percorso del Presepe di Luce si estenderà in nuove aree di Alberobello, includendo luoghi iconici come il Trullo Sovrano (Piazza Sacramento), Piazza Curri, Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Popolo, Piazza Gian Girolamo, e si concluderà nella zona amata e storica per i Presepi, ovvero la Villa Belvedere e il Rione Aia Piccola. Questo evento rappresenta una celebrazione della fede e della creatività, con presepi realizzati in pietra, con figure umane e con giochi di luce, il tutto per onorare la nascita di Gesù.Ma non è tutto: la 53ª edizione del "Presepe Vivente" è un'altra occasione speciale per vivere appieno la tradizione natalizia. Questo evento si terrà dal 26 al 29 dicembre 2023, con una possibile estensione al 30 dicembre in caso di pioggia. L'ingresso al Presepe Vivente è consentito solo su prenotazione, garantendo un'esperienza autentica e coinvolgente per i partecipanti. Questa rappresentazione vivente offre l'opportunità di immergersi completamente nella storia della natività, con attori e scenografie che portano alla vita il racconto dell'arrivo di Gesù nel mondo.Sia il "Presepe di Luce" che il "Presepe Vivente" rappresentano una straordinaria testimonianza di fede, creatività e comunità. I visitatori sono invitati a partecipare e a condividere questa meravigliosa tradizione che celebra la nascita di Cristo in un contesto unico e suggestivo. Le prenotazioni per il "Presepe Vivente" saranno presto disponibili tramite l'app #Bookizoon.Per ulteriori informazioni e contatti:- Email: info@dabetlemmeagerusalemme.it - Numeri di telefono: 3313451991 - 3792281299- Sito web: [Associazione Da Betlemme a Gerusalemme]( https://www.facebook.com/AssociazioneDaBetlemmeAGerusalemme/ - Instagram: [Da Betlemme a Gerusalemme]( https://www.instagram.com/dabetlemmeagerusalemme/