Promessi Sposi presenta al pubblico e alla stampa la sua XXXVII edizione

BARI - Martedì 7 novembre, alle 12, nell’Arena Dipartimento Turismo (primo piano) in Fiera del Levante a Bari si svolgerà conferenza stampa del a XXXVII edizione di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, tra le più longeve manifestazioni del wedding in Italia, che quest’anno ha ottenuto il riconoscimento di “Salone internazionale”.L’evento, che rientra nella valorizzazione per il turismo della filiera dei matrimoni per rendere sempre più attrattiva la Puglia "Wedding Destination", si svolgerà nel nuovo padiglione del quartiere fieristico da giovedì 9 a domenica 12 novembre. Saranno tante e di rilievo le novità di quest’anno, che saranno presentate in questa occasione nella quale interverranno Gianfranco Lopane, assessore all’industria Turistica della Regione Puglia, Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo Cultura della Regione Puglia, Luca Scandale, direttore Generale di Pugliapromozione, Gaetano Portoghese, amministratore della società Pubblivela, organizzatrice della manifestazione e Maria Anna Manicone, dirigente Istituto Santarella-De Lilla di Bari.Promessi Sposi promette ancora una volta di costruire a 360° il giorno del matrimonio, in fiera infatti si può trovare ogni dettaglio per organizzare la cerimonia e i festeggiamenti, avendo a disposizione mai come quest'anno un'offerta commerciale senza eguali e che abbraccia tutte le fasce di prezzo. La manifestazione accoglierà, infatti, come sempre tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, 250 espositori (circa il 20% rispetto alle ultime edizioni) tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro.