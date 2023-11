Puglia: Emiliano celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Bari

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate presso il Sacrario Militare dei Caduti d'oltremare di Bari. Questa importante giornata commemora la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, evento che segnò la conclusione delle guerre risorgimentali.Nel suo discorso, Emiliano ha sottolineato il significato profondo di questa festa, che unisce la gratitudine per coloro che hanno sacrificato le proprie vite per il bene del paese e l'impegno costante per la pace. Questa celebrazione si tiene proprio in un cimitero di guerra, simboleggiando l'orrore della guerra e la sua inutilità. L'Italia riconosce il contributo fondamentale di coloro che sono caduti in guerra, ma allo stesso tempo riafferma la volontà di pace, giustizia e libertà.L'evento ha visto la partecipazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, in rappresentanza del Capo dello Stato, nonché del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in rappresentanza del governo. Alcune delle altre personalità presenti includono il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il sindaco di Bari Antonio Decaro e numerose autorità civili e militari.Il Sacrario di Bari è un luogo di grande importanza storica, in quanto raccoglie i resti di oltre 75.000 soldati, marinai e aviatori caduti nei due conflitti mondiali, di cui 41.000 rimangono sconosciuti. Questa commemorazione non solo onora la memoria di coloro che hanno dato la propria vita per il paese, ma sottolinea l'importanza della pace e della coesione nazionale, valori fondamentali per la società italiana.