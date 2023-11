Trinitapoli, Commissione si impegna per una 'Tolleranza Zero' contro l'abbandono dei rifiuti

La Commissione straordinaria del Comune di Trinitapoli ha annunciato una nuova iniziativa volta a contrastare l'abbandono dei rifiuti e a ripristinare il decoro nelle periferie della città. Questa azione è stata presa in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo all'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte dei cittadini, che ha minato il tessuto sociale della comunità.Per affrontare questo problema, la Commissione ha recentemente incontrato diverse associazioni locali, che hanno sollevato le preoccupazioni dei cittadini in merito all'abbandono dei rifiuti. Durante l'incontro, le organizzazioni del terzo settore hanno richiesto informazioni sulle iniziative che il Comune sta intraprendendo per affrontare il problema e garantire una risposta concreta alle lamentele della cittadinanza.La Commissione, composta da Ferri, Guerra e Santoro, ha dimostrato di essere ben preparata a rispondere alle preoccupazioni dei cittadini. Oltre alle normali attività di controllo del territorio e di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la Commissione ha avviato diverse iniziative straordinarie per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.In particolare, è stato sottolineato che a partire dal mese di giugno, il Comune ha appaltato a una società esterna il servizio di gestione delle fototrappole dislocate sul territorio. Questo ha permesso di identificare e sanzionare oltre ottanta trasgressori e di elevare sanzioni per oltre sedicimila euro. Questi sforzi hanno avuto un impatto significativo nel contrastare il problema e nel migliorare la pulizia della città.Il successo ottenuto da queste attività ha spinto il Comune a rinnovare l'appalto per il periodo successivo. Allo stato attuale, diverse aree del territorio sono monitorate con apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni, e ci sono frequenti spostamenti per coprire più zone.La Commissione si impegna a perseguire una politica di "tolleranza zero" contro chi abbandona i rifiuti, sottolineando l'importanza di preservare l'ambiente e il decoro della città di Trinitapoli. La collaborazione tra il Comune e le associazioni locali è fondamentale per raggiungere questo obiettivo e per garantire un futuro più pulito e sostenibile per la comunità.