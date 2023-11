Ruffano, dal 18 al 26 novembre la 'Prima mostra di ceramica contemporanea ispirata al peperoncino'

RUFFANO (LE) – “Ceramicamara”, prima mostra di ceramica contemporanea ispirata al peperoncino, chiude a Ruffano gli eventi legati alla X edizione di “Maru Il Peperoncino in festa”.All’interno di un antico frantoio ipogeo (in Piazzetta Giangrec), un evento espositivo culturale organizzato da “Made in Soap”, in collaborazione con l’artista Pamela Maglie e col patrocinio del Comune di Ruffano, Assessorato alla Cultura e Turismo, ispirato al tema del peperoncino a cui hanno risposto artisti locali e nazionali e che si auspica arricchire nelle prossime edizioni con un concorso o una residenza artistica a tema.La mostra sarà inaugurata sabato 18 novembre alle ore 17.00 con i saluti istituzionali e il Ceramic Reading Accendere la Sirena di e con Walter Spennato, coordinatore della Casa per la Vita “Artemide” di Racale (Lecce). A chiusura, domenica 26 novembre, la performance d’arte visiva “Mend” dell’artista Fabrizio Manco.Domenica 19 novembre la mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e per l’occasione ci sarà una visita guidata gratuita attraverso il centro storico con i racconti sulla storia della ceramica a Ruffano. Partenza dal frantoio ipogeo alle ore 10.00.La ceramica è una delle peculiarità del territorio di Ruffano, un paese in cui in passato gran parte dell’economia si basava sull’arte dei “pignatari” e si contava la presenza di numerose fornaci. Ora esistono ancora poche famiglie a capo di questa antica tradizione, i cui eredi porteranno testimonianza della loro storia.Da qui l’idea di una mostra di ceramica dedicata al peperoncino, spezia infuocata e popolare e le sue svariate forme e colori, al piccante e a tutto quello che questa parola, che nel dialetto salentino diventa “maru” , per sancire un legame imprescindibile tra l’agricoltura, l’arte, l’artigianato: tutto viene dalla Terra.L’arte della ceramica e la festa di “Maru” , come occasione di rigenerazione e riscoperta di luoghi e saperi. La mostra è un invito a conoscere il passato identitario del territorio in cui si svolge la festa, ma anche un confronto attraverso il quale attivare nuove spinte propulsive, che consentano al settore della ceramica e dell’agricoltura di affrontare nuove sfide degne della secolare tradizione di Ruffano, da conoscere e da tramandareDal 18 al 26 novembre:Tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00Domenica 19 novembre e domenica 26novembre: 10.00- 12.00 // 17.00-21.00Per la visita guidata: 347.2485922 Monia Saponaro.: ceramicamara@gmail.com // Pamela Maglie 320.6809582.