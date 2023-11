San Cesario di Lecce, domenica 5 novembre 2023 'Lecce Fashion Week 21 - la moda di Puglia che incontra il mondo' alla Distilleria De Giorgi

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Torna alla ribalta la grande moda made in Puglia domenica 5 novembre 2023, a partire dalle 20.30, con la ventunesima edizione della Lecce Fashion Week allestita presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario, location prescelta per la sua capacità di raccontare la genialità imprenditoriale ed economica del territorio: come molti sanno, l’Anisetta De Giorgi, presidio della tradizione liquoristica italiana creato novant’anni fa dall’omonima azienda salentina, compare perfino in una scena del film "Casablanca", protagonisti Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Tempio dell’artigianalità ideale, quindi, per fungere da sfondo alla ventunesima edizione dell’evento moda che più di ogni altro ha saputo negli ultimi anni valorizzare le produzioni artigianali pugliesi (e non solo) in materia di moda, aiutando decine di giovani stilisti in erba a valorizzare la propria creatività e consentendo ad altri più avanti con la consapevolezza del proprio talento a spiccare definitivamente il volo. - Torna alla ribalta la grande moda made in Puglia domenica 5 novembre 2023, a partire dalle 20.30, con la ventunesima edizione della Lecce Fashion Week allestita presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario, location prescelta per la sua capacità di raccontare la genialità imprenditoriale ed economica del territorio: come molti sanno, l’Anisetta De Giorgi, presidio della tradizione liquoristica italiana creato novant’anni fa dall’omonima azienda salentina, compare perfino in una scena del film "Casablanca", protagonisti Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Tempio dell’artigianalità ideale, quindi, per fungere da sfondo alla ventunesima edizione dell’evento moda che più di ogni altro ha saputo negli ultimi anni valorizzare le produzioni artigianali pugliesi (e non solo) in materia di moda, aiutando decine di giovani stilisti in erba a valorizzare la propria creatività e consentendo ad altri più avanti con la consapevolezza del proprio talento a spiccare definitivamente il volo.





In passerella durante la serata, a riprendere le fila di un discorso interrotto prima dal Covid, poi dalla dolorosa scomparsa dell’ideatrice di Lecce Fashion Week - Elisabetta Bedori - ci saranno Atika, Alexandra Andries, IJO’ design, Michele Gaudiomonte, Palascìa, Pietro Paradiso, Silente, con organizzazione come di consueto a cura dell’agenzia Altavoce e di Vincenzo Longo, regia di Rossano Giuppa, direzione artistica e make up Giuseppe Leanza Vogue Make up & Hair Team, e conduzione come di consueto affidata alla giornalista romana ed esperta di moda Cinzia Malvini.

Novità di quest’anno, la collocazione di LFW nell’ambito di un progetto ambizioso: Lecce Fashion Week 21 rientra infatti nella prima settimana della moda diffusa delineata da "Yes, we are. Apulian Runway Experience", percorso intrapreso da CNA Puglia alla scoperta delle abilità e professionalità della manifattura pugliese. Non a caso le altre tappe di questo primo esperimento saranno appunto "Bridal Fashion Show" e la moda sposa (Castello Marchione a Conversano, 3 novembre), "COATuRier" e la moda uomo (Masseria Palesi a Martina Franca, 4 novembre), e il design orafo con "Spazio Art d’Or" (Palazzo ex Poste/Uniba a Bari, 6 novembre).