San Marzano di San Giuseppe, doemnica 12 novembre 2023 il progetto 'Passi DiVini. Raccontare il territorio'

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) - Da San Marzano di San Giuseppe, a Fragagnano, a Manduria, un’iniziativa che unisce le attività delle tre Pro loco attraverso il filo conduttore della produzione vitivinicola e del racconto del territorio, dei vitigni e dei vini. - Da San Marzano di San Giuseppe, a Fragagnano, a Manduria, un’iniziativa che unisce le attività delle tre Pro loco attraverso il filo conduttore della produzione vitivinicola e del racconto del territorio, dei vitigni e dei vini.





"Passi DiVini" è il nome del progetto nato dalla cooperazione delle tre Pro loco tarantine di San Marzano di San Giuseppe, Manduria e Fragagnano, vincitrici del bando della Regione Puglia "Avviso anno 2023 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco".

"Il progetto - spiegano i promotori - è espressione del valore di una rete associativa che intende ottimizzare gli strumenti di coordinamento, con l’obiettivo di promuovere il territorio in ambito turistico, economico-sociale e culturale, in un’ottica di qualità e sostenibilità, affinché sia gli ospiti che i residenti si sentano protagonisti di un percorso di conoscenza di una delle produzioni tipiche quali i vitigni autoctoni ed i vini che identificano i territori delle tre Pro loco. L’ obiettivo è creare una sinergia tra il turismo sostenibile, la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari locali e l'adozione di pratiche a basso impatto ambientale. Questo permetterà di offrire esperienze autentiche e memorabili ai partecipanti, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile dei territori rurali".

Durante i tour, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le bellezze naturali e culturali del territorio, a piedi o in bicicletta e di partecipare a visite guidate. Saranno organizzate esperienze gastronomiche in cui i partecipanti avranno l'opportunità di partecipare a degustazioni guidate di vini di cantine locali ed assaporare prelibatezze prodotte nel territorio rurale.

Ogni tappa di "Passi DiVini" avrà come protagonista appunto il vino: si inizia l’11 novembre, a Fragagnano e si concluderà il 26 novembre a Manduria.

Domenica 12 novembre, il tour farà tappa a San Marzano di San Giuseppe, nell’area del Santuario Madonna delle Grazie, luogo ricco di suggestioni e di particolare interesse storico-artistico, culturale e paesaggistico. Il programma di iniziative è curato dalla Pro Loco Marciana.

L’evento inizierà alle ore 10.30, con un laboratorio dedicato ai più piccoli ("La vendemmia dei piccoli") e proseguirà con ingresso libero per tutta la giornata. Alle ore 12.30, nel piccolo uliveto, si svolgerà la degustazione guidata di tre etichette di vino delle cantine Varvaglione, Jorche e Melillo, a cura della sommelier Ais Liviana Mazza, in abbinamento a tre piatti preparati dallo chef Mattia Eletto del Ristorante VEZ (solo su prenotazione), con la collaborazione della Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso grottagliese.