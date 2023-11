Serie A, Bologna al quinto posto con la Roma

NICOLA ZUCCARO - Sconfiggendo il Torino per 2-0 nel posticipo di chiusura della tredicesima giornata di Serie A, giocato al Dall'Ara alle 20.45 di lunedì 27 novembre, il Bologna aggancia la Roma a 21 punti al quinto posto della graduatoria del maggiore campionato italiano.

Alla luce di questo successo maturato con le reti di Fabbian al 56' e di Zirkzee al 91', i rossoblu si inseriscono nella lotta per un posto in Europa League a partire dal prossimo confronto con il Lecce in programma al Via del Mare alle 12.30 di domenica 3 dicembre 2023.