Ultimo appuntamento con il Bari Brasil Film Fest

BARI - Ultima giornata, domani, mercoledì 29 novembre, per la quinta edizione del Bari Brasil Film Fest, organizzato dall’associazione culturale Abaporu, con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva.

Alle 20.45, al Multicinema Galleria, sarà presentato il film Marte Um (Mars One) di di Gabriel Martins, una commedia drammatica selezionata al Sundance e pluripremiata in diversi festival brasiliani e internazionali come Festival di Gramado, Outfest Los Angeles, Mostra Fire, Barcellona, Black star Film Festival, San Francisco International Festival. Marte Um ha per protagonista un giovane che sogna di diventare astrofisico e di unirsi a una missione sul pianeta Marte. La sua è una famiglia semplice che cerca di mantenere alto il morale e continuare a coltivare i propri sogni nei mesi successivi all'elezione di Jair Bolsonaro, campione dell'ultra destra, un uomo che rappresenta valori molto diversi da quelli della famiglia protagonista.

Il Bari Brasil Film Fest è l'unica mostra cinematografica di film brasiliani (in lingua originale con sottotitoli in italiano) del Sud Italia, realizzato in collaborazione con il festival Agenda Brasil di Milano e con il Festival du Cinéma Brèsilien de Paris.

Il Bari Brasil Film Fest è un’iniziativa di Regione Puglia, Apulia Film Commission e ARET PugliaPromozione, realizzata nell’ambito di APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2023-2025, a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8 - intervento “Promuovere la Puglia del Cinema 2023”.