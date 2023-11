Euro 2024: sorteggiati gli spareggi per le qualificazioni

Nel gruppo A si sfideranno nelle semifinali Galles-Finlandia e Polonia- Estonia, le due squadre vincenti si affronteranno nella finale. Chi vincerà tra il Galles e la Finlandia disputerà in casa la finale. Nel gruppo B le semifinali saranno Bosnia-Ucraina e Israele-Islanda. Le due finaliste si sfideranno o in Bosnia o, se dovesse trionfare l’ Ucraina, in campo neutro per la guerra.

Nel gruppo C si disputeranno le due semifinali Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan. Chi prevalerà nella partita Georgia-Lussemburgo giocherà in casa la finale. Le semifinali si disputeranno il 21 marzo e le finali il 26 marzo 2024. Sono la Bosnia, l’ Estonia, la Finlandia , il Galles, la Georgia, la Grecia, l’ Islanda, l’ Israele, il Kazakistan, il Lussemburgo, la Polonia e l’ Ucraina. Queste squadre sono state divise in tre gruppi che prevedono due semifinali e una finale. Le tre squadre che vinceranno le finali si qualificheranno per gli Europei.

- Il sorteggio degli spareggi per le qualificazioni agli Europei del 2024 si è svolto ieri a Nyon in Svizzera. Dodici squadre sono rimaste in corsa per partecipare a questo importante evento di calcio che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.