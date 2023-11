L’ allenatore del Brindisi Ciro Danucci potrebbe essere esonerato, se la squadra biancazzurra dovesse perdere domenica 5 Novembre alle 18,30 con il Giugliano al “De Cristofaro”. Starita del Monopoli e D’ Andrea del Cerignola potrebbero essere decisivi nella partita che i biancoverdi disputeranno lunedì 6 novembre alle 20,45 contro gli ofantini al “Veneziani”.

FRANCESCO LOIACONO - Taranto-Juve Stabia è il match clou della dodicesima giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si giocherà domenica 5 novembre alle 18,30 allo “Iacovone”. Il tecnico della Virtus Francavilla Fontana Alberto Villa avrà a disposizione gli attaccanti Artistico e Giovinco, domani alle 18,30 nella partita con l’ Avellino al “Partenio-Lombardi”. Dopo due incontri in cui non è riuscito a realizzare delle reti, il Foggia cercherà di segnarle nella gara delle 20,45 con il Sorrento allo “Zaccheria”.