Serie A, il Lecce sfiderà il Milan al Via del Mare

Nel Lecce il tecnico Roberto D’ Aversa rinuncerà ad Almqvist infortunato. Ramadani e Kaba giocheranno come esterni, Strefezza regista e Krstovic e Banda in attacco e nel Milan Reijnders e Chukwueze sulle fasce, Loftus Cheek come trequartista e Leao e Giroud in avanti. Rosario Abisso della sezione di Palermo arbitrerà.





Nell’ ultimo precedente in Serie A a Lecce, il 14 gennaio 2023, il Milan riuscì a pareggiare 2-2. Nel primo tempo al 3’ i salentini passarono in vantaggio. Theo Hernandez deviò nella sua porta e al 23’ Baschirotto raddoppiò. Nel secondo tempo i rossoneri accorciarono le distanze al 13’ con Leao e al 25’ pareggiarono per merito di Calabria.

Il Lecce sfiderà domani alle 15 il Milan al “Via del Mare” nella dodicesima giornata di andata di Serie A. Per i salentini sarà una partita insidiosa perché i rossoneri cercheranno il successo per avvicinarsi al secondo posto e i giallorossi pugliesi dovranno vincere per risalire in classifica.