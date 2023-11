Strategia dello sviluppo sostenibile della Regione Puglia: oggi alle ore 10 conferenza stampa di presentazione in via Gentile





Saranno presenti Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente, Giuseppe Catalano, capo di gabinetto della Regione Puglia, Paolo Garofoli, direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Serena Scorrano, funzionaria responsabile della definizione e attuazione della strategia regionale di sviluppo. sostenibile.

BARI - Questa mattina, alle ore 10, sarà presentata in conferenza stampa, nella sala del V piano del plesso della Regione Puglia di via Gentile, a Bari, la Strategia dello Sviluppo Sostenibile della Regione Puglia, un documento imponente, redatto dall’Assessorato all’Ambiente, che rappresenterà la bussola in grado di orientare tutte le politiche della Regione Puglia: dallo sviluppo economico, all’agricoltura, passando per il turismo, tutte ovviamente all’insegna della sostenibilità.