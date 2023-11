Striscia la Notizia, Soumahoro a rischio decadenza: ha ricevuto fondi elettorali dall’estero senza comunicarlo

COLOGNO MONZESE - Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi di Aboubakar Soumahoro, mostrando i documenti con cui la Corte d’appello di Bologna ha contestato illeciti nella raccolta dei fondi elettorali dell’ex sindacalista, che ora rischia la decadenza dalla Camera, cioè che la sua elezione venga invalidata.Pinuccio spiega che tra le irregolarità contestate all’onorevole c’è che il “mandatario elettorale”, cioè chi doveva garantire la regolarità della raccolta fondi, è stato nominato da Soumahoro solo a gennaio 2023, diversi mesi dopo le elezioni. Soumahoro inoltre non ha aperto alcun conto bancario per ricevere i soldi, ma ha usato PostePay, su cui risultano movimenti in entrata e in uscita ancora a gennaio 2023. Donazioni, in parte ricevute da una piattaforma di crowdfunding americana, che Soumahoro non avrebbe comunicato. Violando di fatto la legge.Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).