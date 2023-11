'Swing e Cultura', domani mattina concerto nell'antico forno di Bari vecchia

L’ingresso è libero.

BARI - Cultura e musica, un binomio vincente da promuovere. E’ nata così l’idea dell’arch. Maria Piccareta, Segretario regionale del MIC Puglia, di aprire il palazzo istituzionale dell’Isolato 49 ( via dei Dottula), a Bari vecchia, con un concerto di musica swing e un regalo speciale per gli ospiti: dei libri editi dal Segretariato su alcuni monumenti pugliesi. L’iniziativa rientra nelle Aperture straordinarie dei luoghi della cultura 2023.L’appuntamento è per domani mattina, 18 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nel cortile dell’antico forno rinascimentale, in uso nella città vecchia di Bari dal ‘500 agli anni Ottanta del ‘900, con la performance musicale degli ‘ Swing 31’, una band di giovanissimi ragazzi del Conservatorio di Bari che proporranno al pubblico i brani più famosi del genere musicale nato in America negli anni’20 (si allega locandina). Agli ospiti sarà regalata una copia di alcuni volumi realizzati dal Segretariato.“Unire varie forme di arte per promuovere la cultura e le attività che porta avanti il Ministero della Cultura, ci è sembrato un interessante esperimento da realizzare a Bari”- spiega l’arch. Piccarreta- “ E se attraverso il linguaggio universale delle musica riusciamo ad avvicinare anche i giovani al nostro patrimonio storico-artistico, ne siamo francamente entusiasti. Quello di sabato è un esperimento al quale guarderemo con grande interesse”.