Tagedia a Mottola, Pagano: 'Incidente evitabile, serve un impegno deciso sulle infrastrutture del Mezzogiorno'

ROMA - L'onorevole Ubaldo Pagano del Partito Democratico ha commentato l'incidente mortale sulla SS 100 avvenuto ieri sera, sottolineando che questa tragedia poteva essere evitata. Indipendentemente dalle dinamiche specifiche e dalle responsabilità da accertare, Pagano evidenzia la necessità di un impegno deciso sul fronte delle infrastrutture nel Mezzogiorno, in particolare in Puglia.L'incidente ha causato la perdita di quattro vite, tra cui tre militari dell'Esercito di stanza ad Altamura e il conducente dell'altra auto coinvolta, un uomo di 68 anni. Pagano critica la mancanza di investimenti da parte del Governo in termini di nuove strade, vie di comunicazione, manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti."La mancanza di investimenti è un danno persistente non solo dal punto di vista economico, ma ha un costo umano insopportabilmente alto, come dimostrano le tragiche perdite di ieri sera", afferma Pagano.L'onorevole chiama lo Stato a intervenire con forza per invertire questa situazione, sottolineando l'importanza di stanziare nuovi fondi e sbloccare quelli esistenti per migliorare la sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture."Rendiamo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e all'Esercito italiano per queste perdite drammatiche", conclude Pagano.