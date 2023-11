Taranto, al via la IV edizione del Concorso di Disegno 'Natale è…'

TARANTO - C’è tempo fino al 29 dicembre per partecipare al concorso nazionale di disegno, riservato ai bambini da 6 a 12 anni. Il tema di quest’anno è: “TERRA E CIELO”. Giunta alla 4° edizione del Concorso Natale è…è sempre l'Associazione “Il nome è…” presieduta dal Presidente Giuseppe D’Onghia, con la collaborazione dei partner Professionecasa di Talsano (TA), B&B Palazzo della Torre di Peschici (FG), Alessia Boccanfuso Social Media Manager - (TA), Ludicom - www.ludicom.it (FE), BUONASERATARANTO – www.tarantobuonasera.it (TA) e la collaborazione di tutti i sostenitori.«Ora è il momento di nutrirti dalla fonte di energia infinita. Essere perfettamente radicati alla TERRA ci fa parte viva e integrante del pianeta e l’apertura fiduciosa verso il CIELO ti porta ad aprire anche il cuore». Commenta il Presidente, l’esempio gli alberi.La partecipazione al concorso prevede la creazione di un disegno realizzato con qualsiasi tecnica artistica (a matita, a colori, acquerello, tempera, con i pennarelli…), su un foglio da disegno in formato A/4 e che interpreti, in modo personale, il tema degli “TERRA E CIELO”.Tutti i dettagli relativi alla partecipazione, sono indicati nel Bando e nel Regolamento pubblicati sul sito dell’associazione: www.ilnomee.it.La giuria che giudicherà i disegni la sera del 4 Gennaio 2024 in diretta Facebook a partire dalle ore 17:00 dovrà sostenere anche il fuso orario pur di esserci alla diretta per assegnare i premi per i bambini, in casa avremo il presidente di giuria l’artista Francesco Russo, mentre in collegamento dall’India la restauratrice Elena de Benedictis e in collegamento dall’America la Pittrice Lara Lamberti esperta di arte emozionale.La commissione visionerà tutti i lavori e a insindacabile giudizio assegnerà i seguenti premi:il 1° classificato si aggiudicherà una bicicletta messa in palio da Professionecasa Talsano (TA) e un soggiorno gratuito, per lui e per i suoi genitori, presso il B&B DIMORA di Charme Palazzo della Torre di Peschici FG)Il 2° e 3° classificato riceveranno un cofanetto di libri messo in palio da Alessia Boccanfuso Social Media ManagerIn concomitanza si premierà anche Il docente che si sarà distinto, per il concorso parallelo denominato “IL SEME” vetrina importantissima che vede i bambini di scuola primaria diretti dai propri maestri, impegnati nella semina del seme dei frutti che mangiano. Esteso nell’ambito Italia, attendiamo oggettivamente i suoi frutti.Due abbinamenti centrati e ben pensati per i bambini, un disegno fatto a casa e un seme da piantare a scuola.Ringraziamo le Scuole Primarie che risponderanno all’invito. Buona PartecipazioneL’Associazione di Promozione Sociale Il Nome è…, nasce per dare un aiuto concreto a bambini e ragazzi di Taranto in difficoltà, tutto senza alcuno scopo di lucro.Per sostenere le attività dell’Associazione Il nome é…è possibile fare delle donazioni libere o destinare il 5×1000 nella prossima dichiarazione dei redditi. Occorre solo firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e indicare il codice fiscale dell’Associazione Il nome è: 90253640735. Una scelta consapevole che fa del bene agli altri.