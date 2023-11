Taranto, giovedì 30 novembre lo spettacolo 'Mi chiamo Maria' al Teatro Fusco

TARANTO - Liberamente ispirato alla figura di Maria Maddalena e tratto da "Fuochi" di Marguerite Yourcenar, "Mi chiamo Maria" è lo spettacolo che andrà in scena alle ore 21 di giovedì 30 novembre, al teatro comunale Fusco di Taranto. - Liberamente ispirato alla figura di Maria Maddalena e tratto da "Fuochi" di Marguerite Yourcenar, "Mi chiamo Maria" è lo spettacolo che andrà in scena alle ore 21 di giovedì 30 novembre, al teatro comunale Fusco di Taranto.





Protagonista dello spettacolo è Maria Pia Intini guidata alla regia da Alfredo Traversa. La serata è a scopo benefico per finanziare l’attività di musicoterapia dell’associazione "La Perla - Lory Intini" Aps di Taranto, a favore di bambini e adolescenti con disagio psico-fisico e sociale.

Perché mettere in scena lo scritto di Marguerite Yourcenar? “Ho pensato e cercato di vedere questa donna, Maria Maddalena, come espressione massima della vita in tutte le sue declinazioni – ha confidato il regista Alfredo Traversa - in un percorso di vita che si manifesta più come un labirinto. Trasmettere segni, comunicare inciampi, condividere gioie, vedersi le piaghe ed accettarle, annullarsi negli altri per riuscire a trovarsi definitivamente senza più incertezze e titubanze. Essere! In fondo è lo sforzo che ciascuno deve fare nel cammino della propria vita – ha concluso Traversa, presentando l’evento di giovedì 30 - per arrivare a guardarsi allo specchio in piena consapevolezza. Arrivare a chiamarsi a pronunciare il proprio nome trovando in esso il nucleo della propria esistenza. La nostra Maria Maddalena ci aiuta, ci porta per mano nel labirinto della vita in uno spazio che è il luogo della nostra mente e del nostro cuore, uno spazio che amplifica i nostri sensi perché sono loro, i sensi, che soli possono donarci la conoscenza".

I biglietti per la serata di beneficenza sono disponibili su Eventbrite. È prevista una prevendita, nella città di Taranto, in tre diversi punti: farmacia Meliota, in corso Italia 324; Rosa Very Total Look, in via Japigia, 38; Apulia MusicArte, in viale Virgilio 39; o telefonando al numero 3481222860.