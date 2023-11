Taranto, pomeriggio al 'Family Concert'

TARANTO - Domenica 19 novembre alle 17.00 (Primo spettacolo) e alle 18.45 (Secondo spettacolo) in programma al Teatro comunale Fusco di Taranto, “Family Concert”, incontro musicale con narratore. Due i momenti musicali: il “Concerto per violoncello in Si minore” di Antonín Dvořák e “Il Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns. I “Family concert” hanno come obiettivo giovani, studenti e famiglie che intendono avviare un rapporto leggero e vivo con l’esperienza dell’ascolto musicale. Ingresso 5euro (gratuito fino a sedici anni).I concerti, della durata massima di un’ora e senza intervallo, sono preceduti da un’introduzione al programma e offrono un’ampia varietà di repertori e organici.Promosso dall’ICO Magna Grecia, in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, il programma musicale avrà fra i suoi protagonisti l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, con Miriam Prandi al violoncello e il Maestro Piero Romano al pianoforte. Nelle vesti di narratore, l’attore barese Renato Ciardo.Il “Concerto per violoncello in Si minore”, op. 104, b. 191 di Antonín Dvořák è uno dei concerti per violoncello più suonati e registrati. Fu l’ultimo dei concerti di Dvořák, e fu composto nel 1894-1895 per un suo amico, il violoncellista Hanuš Wihan, ma eseguito per la prima volta dal violoncellista inglese Leo Stern. È largamente riconosciuto come uno dei più grandi capolavori di Dvořák, in cui si uniscono gli elementi “americani” delle sue composizioni, ritrovabili anche nella Sinfonia Dal Nuovo Mondo, e la matrice classica europea originaria delle sue composizioni.Camille Saint-Saëns compose “Il carnevale degli animali” nel 1886 durante un periodo di riposo a Vienna. Venne eseguita privatamente il 9 marzo 1886, in occasione della festività del martedì grasso, nell’abitazione del violoncellista Charles-Joseph Lebouc. Per volere del compositore, l’opera avrebbe dovuto essere data alle stampe ed eseguita pubblicamente solo dopo la sua morte che avvenne nel 1921. “Il carnevale degli animali” divenne la partitura più caratteristica di Camille Saint-Saëns per i suoi toni umoristici e canzonatori.Renato Ciardo, barese, come papà Gianni, uno degli attori e cabarettisti più apprezzati del panorama italiano. Cresce facendo tesoro degli insegnamenti del suo genitore, per realizzare uno dopo l’altro i suoi sogni nel rutilante mondo dello spettacolo. Insieme ad alcuni amici, spinti dalla sua stessa passione, fonda la Rimbamband, una delle più esilaranti formazioni musicali di cabaret che, come poche, riesce a mettere insieme testi originali, musiche e gag straordinarie.Insieme con questa sua impegnativa attività artistica, Renato però non disdegna di scrivere e interpretare monologhi con i quali gira l’Italia e frequenta alcune fra le trasmissioni televisive di intrattenimento più importanti (Rai, Mediaset, La7). Fra i suoi personali successi, una carrellata di canzoni raccolte in cd, ma ascoltabili anche su youtube. Uno dei suoi brani, “Ciaddì” (Che hai detto), diventato uno dei più divertenti tormentoni su internet, ha collezionato milioni di “like”.Ingresso 5euro (gratuito fino a sedici anni). Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it