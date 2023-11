Francavilla Fontana, conclusione del progetto 'Francavilla Orienta'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Giunge a conclusione Francavilla Orienta, il progetto finanziato dalla Regione Puglia con 91 mila euro nell’ambito del bando Punti Cardinali per sostenere e orientare le persone che sono alla ricerca di lavoro. In questi mesi si sono susseguiti incontri individuali e di gruppo con giovani e meno giovani alla ricerca di una nuova occupazione. - Giunge a conclusione Francavilla Orienta, il progetto finanziato dalla Regione Puglia con 91 mila euro nell’ambito del bando Punti Cardinali per sostenere e orientare le persone che sono alla ricerca di lavoro. In questi mesi si sono susseguiti incontri individuali e di gruppo con giovani e meno giovani alla ricerca di una nuova occupazione.





Il quartier generale delle attività è stato la Biblioteca Comunale che, sino a venerdì 17 novembre, sta ospitando lo sportello di consulenza gratuita curato da professionisti nel settore della formazione e dell’orientamento.

"Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Sono state – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – settimane intense durante le quali centinaia di persone hanno avuto la possibilità di relazionarsi con personale competente pronto all’ascolto e capace di fornire indicazioni utili per muoversi in un mercato del lavoro in rapidissimo cambiamento".

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di trasmettere alle persone interessate e alla popolazione studentesca le nuove competenze richieste dalle aziende. Per coinvolgere il maggior numero di persone possibile sono state pianificate attività quotidiane di consulenza individuale con lo sportello in Biblioteca, laboratori tematici e una serie di giornate dedicate agli strumenti per ricercare nuove opportunità lavorative.

Francavilla Orienta è frutto di un lavoro di rete che ha coinvolto Amministrazione Comunale, Arpal Puglia, Confindustria Brindisi, Confcommercio Taranto Brindisi, Terzo Istituto Comprensivo, ITST Fermi, ITS Aerospazio Puglia, ITS Apulia Digital Maker, ITS Mi.Ti. Tecnologie e Innovazione per il Made in Italy, ITS Agroalimentare Puglia, Programma Sviluppo, Ambito Territoriale Br3, CIRPAS Università di Bari, Liceo Scientifico Ribezzo, ITS per lo sviluppo dell’industria dell’ospitalità e del turismo allargato, CISL Taranto Brindisi, Secondo Istituto Comprensivo e ITES Calò.

"Cercare lavoro – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è una attività che richiede una particolare cura per presentarsi in maniera adeguata, ma anche il possesso delle nuove competenze richieste dal mercato. Attraverso Francavilla Orienta abbiamo voluto offrire una opportunità per le tante persone in cerca della loro giusta occupazione. Puntiamo a rafforzare ulteriormente l’offerta di servizi rivolti in particolare ai più giovani con il progetto Galattica che a breve prenderà il via in Biblioteca".

Il testimone di Francavilla Orienta passerà ora a Galattica, il progetto rivolto ai giovani proposto dall’Amministrazione Comunale e finanziato dalla Regione Puglia con 50 mila euro. In questo caso, l’idea sviluppata in rete con APS Petrolio, Le Radici e le Ali Arciragazzi, APS Nativa, CGIL Francavilla Fontana e Croce Rossa Italiana, prevede la creazione di uno spazio nella Biblioteca Comunale dedicato a ragazze e ragazzi che qui potranno incontrarsi, scambiare idee ed elaborare progetti. A loro disposizione troveranno uno sportello informativo e una serie di workshop per lo sviluppo di nuove competenze.