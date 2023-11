Taranto, riqualificazione di 'Palazzo Frisini': c'è il finanziamento del Ministero

TARANTO - Il Ministero dell'Università e Ricerca, nell'ambito del suo impegno a promuovere l'accesso all'istruzione superiore e migliorare le condizioni di vita degli studenti universitari, ha firmato il decreto con cui stanzia un finanziamento di complessivi 500 milioni di euro che saranno destinati alla creazione in tutta Italia di nuovi posti letto e alla riqualificazione di strutture residenziali esistenti, fra cui lo storico "Palazzo Frisini" di Taranto. - Il Ministero dell'Università e Ricerca, nell'ambito del suo impegno a promuovere l'accesso all'istruzione superiore e migliorare le condizioni di vita degli studenti universitari, ha firmato il decreto con cui stanzia un finanziamento di complessivi 500 milioni di euro che saranno destinati alla creazione in tutta Italia di nuovi posti letto e alla riqualificazione di strutture residenziali esistenti, fra cui lo storico "Palazzo Frisini" di Taranto.





Infatti, fra i beneficiari di questo importante sostegno finanziario figura anche l'ADISU Puglia, a cui la Provincia del capoluogo ionico ha concesso l'uso del prestigioso immobile che, situato nel cuore del Borgo cittadino (l'imponente struttura si affaccia su via Mazzini e su parte di via Minniti e di via Leonida), è stato già sede negli anni scorsi di importanti istituzioni come il Brefotrofio ed un Liceo. Proprio grazie al provvedimento ministeriale, adesso si potrà procedere alla ristrutturazione e trasformazione dell'edificio non solo in alloggi per studenti universitari, ma anche in un ampio spazio pubblico, contribuendo così alla riqualificazione del patrimonio storico-culturale della città.

Ammesso a cofinanziamento con l’utilizzazione delle risorse SUD (l'importo assegnato è pari ad euro 7.530.341,00), questo progetto si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione di edifici cittadini di grande pregio. Evidenziando l'impegno dell'Amministrazione Melucci a far diventare la città un polo di sviluppo socio-economico diversificato, le opere di ristrutturazione prevedono interventi di consolidamento, restauro, risanamento e ripristino funzionale, che si affiancheranno ai programmi di recupero nel tessuto del Borgo antico. Secondo le linee progettuali, "Palazzo Frisini" diventerà un perfetto punto di incontro tra la fornitura di nuove residenze universitarie e l'offerta di "nuovi servizi" aperti al pubblico, contribuendo così a creare un ambiente accogliente e dinamico per studenti e cittadini. In altri termini, si punterà alla creazione di spazi multifunzionali che contribuiranno non solo al benessere degli studenti universitari, ma anche alla crescita culturale ed economica della comunità locale.

Per il provvedimento adottato dal Ministero dell'Università e Ricerca, che rappresenta un passaggio fondamentale per la restituzione a "nuova vita" di "Palazzo Frisini", il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ha desiderato esprimere il suo plauso ed apprezzamento. "Finalmente sta prendendo forma quel percorso verso il miglioramento delle condizioni di vita degli studenti universitari e il potenziamento di infrastrutture che potranno essere utilizzate a loro vantaggio - ha dichiarato il presidente-. La decisione di destinare "Palazzo Frisini" a un uso multifunzionale rappresenta una prospettiva innovativa e ambiziosa per la nostra comunità in quanto, oltre ad offrire un ambiente accogliente e moderno agli studenti, contribuirà al recupero e alla valorizzazione di uno dei più validi esempi del nostro patrimonio storico-culturale. Come si può agevolmente intuire, siamo di fronte ad un investimento significativo nella rigenerazione urbana e nello sviluppo socio-economico della nostra città, un investimento che soprattutto potrà dare una risposta concreta alle esigenze immediate di tutti quei giovani che hanno scelto di studiare a Taranto".