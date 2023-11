Tragedia a Corato: donna di 53 anni muore carbonizzata in un incendio

CORATO - Una tragedia ha colpito Corato, dove una donna di 53 anni ha perso la vita carbonizzata a causa di un violento incendio che ha divampato ieri sera all'interno di un appartamento al primo piano di uno stabile in via Lombroso. Le fiamme hanno distrutto completamente l'abitazione, e nonostante l'intervento immediato di tre squadre dei Vigili del Fuoco, per la donna non c'è stato nulla da fare.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il 118, la Polizia Locale e i Carabinieri. La vittima è stata identificata mentre la sua salma è stata trasportata al Policlinico di Bari. Si è salvato solamente il suo cagnolino.Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell'incendio, cercando di far luce su questo dramma che ha colpito la comunità di Corato. La perdita di una vita è sempre una tragedia, e la solidarietà si estende a coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa vicenda.