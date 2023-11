LECCE - Una tragedia ha colpito le strade di Lecce ieri, quando un uomo di 86 anni, identificato come Osvaldo De Mitri, è rimasto vittima di un incidente mortale. L'incidente si è verificato sulla strada Lecce-Monteroni, all'altezza della clinica Città di Lecce Hospital, e ha scosso la comunità locale. Ciò che rende questa tragedia ancor più devastante è il fatto che l'incidente avrebbe potuto coinvolgere molte altre persone, trasformandosi in una strage.L'anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ad altre quattro persone. Fortunatamente, queste quattro persone sono riuscite a sfuggire all'impatto con l'auto, ma purtroppo per De Mitri non c'è stato scampo. L'uomo è stato investito in modo violento e i soccorsi sono stati immediatamente allertati.Un'ambulanza è giunta in fretta dalla vicina struttura ospedaliera Vito Fazzi di Lecce, ma purtroppo non c'era nulla da fare per De Mitri. L'investitore, il conducente della Fiat Doblò coinvolta nell'incidente, è rimasto sotto choc. Ha immediatamente fermato il veicolo quando ha compreso cosa era accaduto.Al momento, le autorità stanno attendendo i risultati degli esami tossicologici e alcolemici a cui è stato sottoposto il conducente. L'uomo sarà iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale, mentre il veicolo coinvolto sarà sottoposto a ulteriori approfondimenti investigativi.