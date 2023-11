A sud della città di Gaza, le truppe israeliane sono attualmente impegnate nella ricerca di tagliare l'autostrada principale di Gaza e la strada parallela lungo la costa mediterranea. Questo è quanto riportano alcuni testimoni, secondo quanto documentato dal The Guardian. Nel frattempo, i palestinesi stanno preparando una "giornata di rabbia" in risposta ai recenti bombardamenti su tre campi profughi. Hamas ha promesso di liberare presto gli ostaggi stranieri detenuti.L'esercito israeliano ha condiviso foto relative all'operazione terrestre in atto tramite il servizio di messaggistica Telegram. Nel contesto di questa situazione, la società di telecomunicazioni palestinese Paltel ha annunciato che c'è stata un'interruzione completa di tutte le comunicazioni e dei servizi Internet con la Striscia di Gaza.Nel frattempo, in Europa, si sono verificati eventi che sollevano preoccupazioni. A Parigi, una donna con il volto coperto da un velo ha gridato "Allahu Akbar" ed è stata ferita dagli agenti di polizia. In diverse città europee, sono state segnalate Stelle di David imbrattate sulle facciate degli edifici, e a Roma, due pietre d'inciampo sono state oggetto di vandalismo.Questi eventi rappresentano sfide significative e indicano la persistenza delle tensioni in Medio Oriente e la presenza di divisioni e preoccupazioni in Europa.