Us Lecce: Saverio Sticchi Damiani, Mencucci, Trinchera e Tarozzi squalificati per proteste





Il presidente Saverio Sticchi Damiani è stato squalificato fino al 4 dicembre, l’amministratore delegato Sandro Mencucci fino al 27 novembre, il direttore sportivo Stefano Trinchera non potrà svolgere la sua attività per tre giornate, dovrà pagare 10 mila Euro di ammenda e il collaboratore tecnico Andrea Tarozzi è stato squalificato per una giornata e multato di 5 mila Euro.

Il giudice sportivo, ha adottato provvedimenti severi contro il Lecce, per le proteste nei confronti dell’ arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo, dopo che la rete di Piccoli dei salentini è stata annullata per un fallo su Thiaw nella partita di Serie A con il Milan, terminata 2-2 al “Via del Mare” di sabato 11 novembre.