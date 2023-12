16 dicembre '43, la battaglia di Montelungo coinvolse Bari

Il primo attacco degli italiani venne duramente respinto dai soldati tedeschi il 7 dicembre 1943, in quanto i militi statunitensi non presero San Pietro. Infine non diedero un adeguato supporto di artiglieria anche a causa del diradamento della nebbia che avrebbe dovuto coprire i combattenti italiani. Essi, successivamente, in virtù di una migliore cooperazione con gli americani, conquistarono Montelungo con un secondo attacco avvenuto nella giornata di giovedì 16 dicembre 1943 e costrinsero i tedeschi a ripiegare ordinatamente sulla successiva posizione fortificata della Linea Gustav.





Ai combattimenti partecipò anche il 51esimo Battaglione Bersaglieri. Questo reparto, composto da allievi ufficiali di complemento, contribuì il 9 settembre 1943 al completamento della Liberazione di Bari dalle truppe tedesche. Il legame che unisce il capoluogo pugliese a Mignano Montelungo (Caserta) è testimoniato dall'intitolazione di una strada al Quartiere Libertà di Bari. Questa via conserva, con l'apposita targa stradale, il ricordo della battaglia combattuta 80 anni fa dal ricostituito Esercito Italiano contro i soldati tedeschi.

- Dal 7 al 16 dicembre 1943 fu combattuta la Battaglia di Montelungo nell'ambito della campagna d'Italia che segnò l'ultima parte del Secondo Conflitto Mondiale. Fu il primo episodio dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, formalizzata il 13 ottobre 1943 con le forze armate angloamericane, e che vide in azione una nuova formazione militare italiana del cosiddetto Esercito Cobelligerante a fianco degli angloamericani.