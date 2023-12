Bari e dintorni: un calendario ricco di eventi tra Natale e Capodanno

Gdp photos



Mercatini, Fiere e Concerti Natalizi:



I vivaci mercatini natalizi offrono un'ampia gamma di doni natalizi unici, mentre le fiere con bancarelle invitano a esplorare oggetti di ogni tipo. Vibranti concerti natalizi, dj set d'eccezione, spettacoli teatrali e presepi viventi rendono le serate ricche di intrattenimento.



Esperienze Enogastronomiche:



Per gli amanti del buon cibo, i menù del pranzo di Natale e del cenone di Capodanno stuzzicano l'attenzione dei buongustai. Sono proposte esperienze enogastronomiche interessanti, offrendo l'opportunità di gustare prelibatezze della tradizione locale.



Calendario di Eventi:



Il calendario degli eventi si presenta fitto di appuntamenti imperdibili:



- 23 dicembre 2023: Padel Christmas Tournament presso I CARE - Centro Sportivo Polivalente.

- 25 dicembre 2023: Pranzo del 25 Dicembre al 13Volte Luogo e Gusto a Gravina in Puglia.

- 31 dicembre 2023: Cenone di Capodanno con djset e ospiti speciali al Barba Nera ad Acquaviva delle Fonti.

- 6 gennaio 2024: Festival dei giochi tradizionali in tour a Polignano a Mare.



Concerti e Spettacoli:



Inoltre, gli appassionati di musica possono godere di concerti natalizi, come il Concerto di Natale ad Alberobello il 22 dicembre. Il 29 dicembre, c'è "The Christmas Show - Il grande spettacolo di Natale" al Teatroteam di Bari, mentre il 31 dicembre vedrà esibizioni di artisti come Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta in Piazza Libertà.



Preservare la Tradizione:



Per chi ama la tradizione, sono disponibili anche eventi come il XXI Presepe Vivente di Rutigliano il 29 e 30 dicembre.



Questo è solo un assaggio di ciò che Bari e i suoi dintorni offrono durante il periodo natalizio e di Capodanno. Un calendario ricco di appuntamenti, pronti a regalare momenti speciali a residenti e visitatori immersi nella magica atmosfera delle festività.

BARI - Le strade di Bari e dei suoi dintorni sono immerse nell'atmosfera festiva, con addobbi, luci e melodie natalizie che creano un'atmosfera di gioia e serenità. Oltre ai tradizionali elementi decorativi, la zona offre una varietà di eventi e attività per coloro che desiderano vivere appieno la stagione festiva.