Al DF Theatre Fabri Fibra con una tappa del suo Showcase club tour

BISCEGLIE - Giovedì 7 dicembre al DF Theatre di Bisceglie (Bat) per la rassegna “Ultrapop”, che ospita gli artisti della scena nuova trap, rap e hip-hop italiana, al si esibirà Fabri Fibra, tra gli artisti più rappresentativi dell’attuale scena musicale italiana, impegnato con una tappa del suo “Showcase club tour”.Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra ha debuttato come solista con il nome d’arte di Fabri Fibra nel 2002 con l’album “Turbe giovanili”. Precedentemente era nei circuiti musicali già da metà degli anni 90 e ha preso parte a vari progetti musicali come la band Uomini di mare o i Qustodi del tempo e il collettivo Teste Mobili. Due anni dopo il suo primo album, con “Mr. Simpatia” ha ottenuto un grosso successo di pubblico e di critica. Questo lavoro gli ha dato accesso alla Universal con la quale ha stampato i dischi successivi. Nel 2006 ha pubblicato “Tradimento”, al quale è seguito “Bugiardo” un anno dopo e “Chi vuole essere Fabri Fibra?” nel 2009. Nel 2010 il suo “Controcultura” ha venduto 180000 copie con canzoni che vedono affiancarsi artisti quali Marracash, Dargen D'Amico, Entics e altri ancora, con testi “fuori dalle righe” che parlano di eventi, scandali e pettegolezzi su vari personaggi come Marco Carta, Laura Chiatti, Paolo Brosio, Fabio Fazio e altri ancora. Hanno fatto seguito a questo album di successo “Guerra e pace” nel 2013, “Squallor” nel 2015 e “Fenomeno2017”. Ultimo lavoro pubblicato dal rapper di Senigallia è stato “Caos” nel 2022, che contiene il singolo “Propaganda”, realizzato insieme ai siciliani Colapesce Dimartino.Durante il concerto proporrà dal vivo brani vecchi e nuovi, una scaletta con la quale regalerà al pubblico un excursus della sua discografia, un percorso artistico ultra ventennale nel quale ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la scena rap italiana, contribuendo sia alla sua creazione sia al suo consolidamento. Tranne te”, “Fenomeno”, “Propaganda”, “Pamplona”e “caos”, sono solo alcuni dei successi che Fabri Fibra proporrà sul palco della grande discoteca di Bisceglie.: 377 3713351: 22.30