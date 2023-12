Alberobello, l'Amministrazione De Carlo conclude e ‘saluta’ positivamente il 2023

ALBEROBELLO – Con i Consigli Comunali di martedì 27, in cui per oltre 4 ore è stato discusso e approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione), e quello di questa mattina, venerdì 29, in cui sono state sottoposte al vaglio e alla votazione dell’assise le due società attualmente partecipate dal Comune, nel rispetto dell’ex art. 20 del d. lgs del 19 agosto 2006 n. 175 e S.M.I., si conclude l’attività amministrativa del 2023 per la città di Alberobello.“Oggi l’Amministrazione sarebbe stata pronta ad approvare tutti i punti originariamente indicati nell’Ordine del Giorno, previsto per il Consiglio Comunale di questa mattina in cui rientrava anche l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026”. Spiega il primo cittadino, Francesco De Carlo e continua: “Avendo approvato il 27 dicembre scorso il Documento Unico di Programmazione e avendo già lavorato intensamente con gli uffici per la stesura del Bilancio di previsione 2024-2026, arriveremo preparati per affrontare l’anno a venire che comporterà un duplice impegno: inaugurare nuove importanti iniziative e allo stesso tempo portare a compimento le attività già avviate”.Nel corso del Consiglio Comunale del 27 dicembre l’Amministrazione, grazie al contributo di Consiglieri, Assessori e del Sindaco stesso, ha condiviso il piano strategico previsto per il prossimo triennio portando l’attenzione dei Consiglieri di minoranza e quindi di tutti i cittadini sulle iniziative avviate e svolte a partire da giugno 2022 e su quelle attualmente in progress.Dal confronto tra maggioranza e minoranza è emersa la comune intenzione di contribuire alla migliore riuscita delle iniziative per la città e per i cittadini di Alberobello, soprattutto di tutti coloro i quali versano in gravi difficoltà finanziarie per cui l’Amministrazione ha cercato di contenere la tassazione e persino di supportare i più bisognosi.