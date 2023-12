'I giardini di Tweety Baby Outlet': a Molfetta il prestigioso appuntamento dedicato alla moda bimbo

MOLFETTA – Un viaggio attraverso i giardini fioriti del mondo per accendere di luce l’esclusivo evento dedicato alla moda bimbo. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il fashion show di Tweety Baby Outlet, negozio d'abbigliamento da bambini, punto di riferimento del settore nel territorio pugliese.Sotto la direzione artistica del Fashion Creator Vincenzo Maiorano, l’evento in programma domenica 7 gennaio 2024 alle 18:00, presso la sala ricevimenti New Lions di Molfetta, permetterà ai partecipanti, di scoprire la collezione cerimonia 2024 del negozio, con focus sui look dedicati alla Comunione. Un’occasione unica per conoscere le ultime tendenze del settore e trovare l’abito perfetto per un momento così importante nella vita di un bambino.In un luogo in cui le atmosfere raffinate si intrecciano sapientemente con il lusso della semplicità e lo stile, l’ideatore del Bari Fashion Red Carpet e direttore del Maiorano Magazine, apre il nuovo anno con un fashion show dedicato al mondo della cerimonia bimbo per far vivere al pubblico un evento ricco di contenuti.La partecipazione all’evento è gratuita. Per accreditarsi inviare una e-mail a: ufficiostampamaioranomagazine@gmail.com