Alice Popolo torna a brillare con il nuovo singolo: ''Vorrei che la gente si sentisse meno sola con la mia musica''

Dopo il debutto lo scorso anno con Liev Man, Alice Popolo, giovane e promettente artista salernitana, presenta il nuovo singolo Shine (MINE Music Label / Universal), pubblicato l’8 dicembre e accompagnato dal videoclip, diretto da Piersilvio Bisogno. Il video è ambientato in un ex ospedale psichiatrico, per rinforzare l’idea di ‘cura’ e di conforto, E si articola in tre scene che vedono sempre Alice come protagonista. “Shine” è la luce, la felicità verso cui si deve tendere, il raggiungimento di obiettivi personali, della cura di sé. Il significato è un monito verso il pubblico: anche se il percorso risulta complicato, inseguire sempre la luce e la felicità.

Come nasce Shine?

Questo singolo nasce durante il momento più difficile della nostra epoca in cui eravamo tutti chiusi in casa, chi con la propria famiglia e chi da solo e, nella mia solitudine, conoscendomi sempre più, le emozioni hanno preso il sopravvento per una serie di riflessioni che mi hanno portato a prendere carta e penna e scrivere quello che avevo dentro, precisamente nella lotta tra bene e male, tra luce e oscurità. “shine” sta per questo: “brillare” di luce propria. citando una frase in Harry Potter: “la felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce”.

Qual è il filo conduttore che lega i tuoi brani?

Il filo che lega i miei brani è composto dai contrasti che ho dentro: la rabbia, la tristezza che, siccome non portano a nulla di buono, servono ugualmente per trasformare cose negative in positive, come la musica, la speranza e l’amore universale.

Dove ti piacerebbe arrivare con la tua musica?

In realtà non voglio arrivare. Voglio continuare, ed è questa la cosa più difficile, come un viaggio che non ha mai fine. Non immagino semplicemente un punto di arrivo, immagino che più persone possibili si sentano meno sole con la mia musica.

Con quale artista ti piacerebbe collaborare?

Con tantissimi artisti che utilizzano il mio stesso linguaggio, anche perché quando si tratta di musica, ci si può armonizzare anche con generi diversi.