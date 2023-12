Autopsia sulla neonata di 10 giorni scomparsa a Corato: ipotesi soffocamento da rigurgito

CORATO - È stata eseguita l'autopsia sul corpo della neonata di 10 giorni, originaria di Terlizzi, la cui morte è avvenuta in modo tragico lo scorso 8 dicembre presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Corato. La piccola era accompagnata dalla madre e da altri parenti, ma nonostante i tentativi di soccorso dell'equipe sanitaria, non è stato possibile salvarla.Dall'autopsia non sono emersi segni di violenza sul corpo della neonata, mantenendo valida l'ipotesi di soffocamento, probabilmente causato da un rigurgito post poppata. La comunità è profondamente colpita dalla triste vicenda, mentre le autorità sanitarie continuano ad esaminare ulteriori dettagli per comprendere appieno le circostanze della sua morte.