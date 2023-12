Allerta meteo: venti forti e mareggiate in Puglia

BARI - Dal tardo pomeriggio-sera di oggi, venerdì 01 dicembre 2023, e nelle successive 24-30 ore, un'intensa perturbazione atmosferica porterà venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, principalmente da sud-ovest. Le regioni coinvolte inizialmente saranno Emilia-Romagna, Toscana e Marche, estendendosi poi dalle prime ore di domani, sabato 02 dicembre 2023, a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.Le previsioni indicano rinforzi di burrasca forte, con possibilità di tempesta sui crinali appenninici, concentrati soprattutto su settori costieri e montuosi. Si prevedono inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte a queste condizioni meteorologiche avverse.Per il periodo dalle ore 00:00 del 02.12.2023 e per le successive 24 ore, è attesa un'allerta gialla per rischio vento su tutta la regione Puglia. Questa avvisaglia meteo indica la necessità di precauzioni da parte della popolazione, con particolare attenzione agli effetti dei venti intensi e delle mareggiate sulle aree costiere.Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici e di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per fronteggiare le condizioni avverse.