All’Ospedale di Molfetta un nuovo piano di mobilità interna: accordo con il Comune per gestire meglio gli accessi

BARI – Un nuovo piano di mobilità interna all’Ospedale Don Tonino Bello di Molfetta per migliorare la circolazione dei mezzi e garantire la sicurezza a utenti e operatori. ASL e Comune di Molfetta hanno sottoscritto un protocollo di intesa mirato a regolamentare gli accessi e disciplinare il traffico nell’area parcheggio del presidio ospedaliero, dove sono stati eseguiti di recente interventi strutturali con percorsi differenziati e definiti da una nuova segnaletica stradale.“L’accoglienza in ospedale – spiega Anna Mundo, direttrice del presidio ospedaliero di Molfetta - parte da una giusta informazione e dal rispetto reciproco nei confronti dei cittadini, per fare funzionare al meglio tutta la struttura che non solo deve garantire assistenza sanitaria, ma anche sicurezza, grazie ai nuovi percorsi dell’area interna al presidio. In attesa dei varchi automatizzati, sono stati posizionati – aggiunge - paletti e catene di delimitazioni provvisori che stanno funzionando correttamente”.L’area gestione tecnica aziendale ha provveduto al rifacimento del manto stradale dalla parte del piazzale riguardante l’uscita semaforizzata provvedendo anche alla installazione della segnaletica stradale. Sono state suddivise le aree interne tra quelle destinate alla circolazione dei veicoli e a quelle destinate alla sosta, individuando spazi riservati a particolari categorie di utenti (es. dializzati, persone con disabilità, donne in stato di gravidanza, etc..). Tra gli interventi eseguiti, anche la realizzazione di un’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti.Il piano di mobilità interna dell’ospedale ha preceduto il protocollo di intesa con il Comune finalizzato al controllo e alla vigilanza sulle zone interessate dalla circolazione dei veicoli. L’intesa con la polizia locale si propone di garantire il rispetto dei divieti, la sicurezza dell’utenza, la praticabilità delle vie di fuga, specie nelle zone di maggiore fruibilità, secondo quanto previsto dal codice della strada per evitare intralci al transito dei mezzi di soccorso e del traporto merci (gas medicinali, farmaci, etc…).Il protocollo, inoltre, autorizza e disciplina il controllo della polizia locale di Molfetta e di tutte le autorità presenti nelle aree interne dell’ospedale e di tutte le forze dell’ordine che dall’8 gennaio 2024 potranno eseguire controlli circa il rispetto delle norme previste con l’applicazione di eventuali sanzioni connesse alla circolazione stradale negli spazi interni all’area ospedaliera.