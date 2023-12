Andria, autopsia: Vincenza uccisa da una coltellata al cuore

ANDRIA - Il dramma che ha portato alla morte di Vincenza Angrisano, la donna di 42 anni assassinata dal marito Luigi Leonetti, scuote la comunità di Andria. Lunedì pomeriggio alle 15.30, la cattedrale di Andria ospiterà i funerali della vittima, presieduti dal vescovo della diocesi, monsignor Luigi Mansi. La sindaca, Giovanna Bruno, in un video sui social, invita al rispetto per la sofferenza della famiglia, chiedendo di evitare spettacolarizzazioni e curiosità inutili.La cerimonia sarà segnata dal lutto cittadino, sottolineando l'immane dolore che colpisce l'intera comunità. La sindaca sottolinea la necessità di un silenzio rispettoso attorno a questa tragedia.Dalle prime indiscrezioni sull'autopsia emerge che Vincenza sarebbe stata uccisa con tre coltellate, di cui una mortale al petto, mentre si trovava sull'uscio del bagno nella sua abitazione a tre chilometri dal centro della città. La vittima, impegnata nella vendita di prodotti per la casa, è deceduta rapidamente, nonostante l'intervento del personale del 118 chiamato dal marito.