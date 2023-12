Serie A: Jovic fa sorridere il Milan

Ac Milan fb

- Il Milan vince 3-1 contro il Frosinone raccogliendo la sua seconda vittoria consecutiva. A portare in vantaggio il Diavolo è stato il redivivo Jovic che al 43' calcia al volo un pallone vagante. Nella ripresa Maignan, con un passaggio illuminante, lancia Pulisic che supera Turati per il 2-0.Nel match c'è gloria anche per Tomori che al 74' su passaggio di Jovic batte Turati da due passi. Quando la partita sembra non abbia più nulla da dire, all'81' arriva la rete ciociara con Brescianini, la cui conclusione manda in confusione Maignan e Tomori con il pallone che si spegne in rete.