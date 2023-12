Andria: resta in carcere il marito di Vincenza

TRANI - Luigi Leonetti, accusato dell'omicidio della moglie Vincenza Angrisano ad Andria, rimarrà in carcere in seguito all'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla gip del Tribunale di Trani, Lucia Anna Altamura. La decisione è stata presa sulla base dei gravi indizi di colpevolezza che gravano su di lui per l'omicidio di Vincenza Angrisano, la 42enne uccisa a coltellate.Durante l'udienza di convalida del fermo svoltasi ieri, Luigi Leonetti ha confermato quanto già confessato immediatamente dopo il delitto, ammettendo la propria responsabilità nell'uccisione della moglie. Questa ammissione di colpa, unita agli indizi raccolti durante le indagini, ha portato la gip Altamura a emettere l'ordinanza di custodia cautelare, stabilendo che Leonetti rimanga in detenzione mentre procede l'inchiesta.Domani è prevista l'esecuzione dell'autopsia sul corpo di Vincenza Angrisano, un passo essenziale per comprendere ulteriori dettagli sull'omicidio e fornire elementi utili all'inchiesta in corso. L'intera comunità resta sconvolta da questo tragico evento, e l'evolversi del processo giudiziario sarà seguito attentamente per fare luce su questa dolorosa vicenda.