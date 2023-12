Anna Fermi presenta il suo libro a Lecce: 'Maria Maddalena. Il Cammino della Rosa'

LECCE - Domani, mercoledì 6 dicembre, presso la Basilica di Santa Croce a Lecce, l'autrice e ideatrice del programma "Angeli" trasmesso da Rete 4, Anna Fermi, presenterà il suo ultimo libro "Maria Maddalena. Il Cammino della Rosa - Dalla ferita del tradimento al dono dell’amore eterno". Fermi racconterà il suo percorso di avvicinamento al mondo degli angeli e del soprannaturale, condividendo l'esperienza narrata nel suo libro.Il libro affronta il tema del percorso di trasformazione personale e spirituale, focalizzandosi sulla figura di Maria Maddalena. La serata comprenderà anche la proiezione del documentario "Il Mistero della Spada", ideato e prodotto da Anna Fermi, che racconta la famosa "Linea di San Michele", un percorso che congiunge santuari consacrati all'Arcangelo Michele da Monte Carmelo in Galilea alle Isole Skellig in Irlanda, passando per luoghi come Monte Sant’Angelo in Puglia, la Sacra di San Michele in Val di Susa e Mont Saint-Michel in Francia.L'incontro, patrocinato dall'Arcidiocesi di Lecce, Portalecce e ArtWork, sarà moderato dalla giornalista Leda Cesari. L'evento promette di offrire uno sguardo profondo sulle tematiche legate all'angelologia, al percorso interiore e alla rinascita personale, temi che caratterizzano il lavoro di Anna Fermi nel mondo spirituale.