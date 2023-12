Unisalento: a ecotekne ICT Day 2023 2.0

Dopo i saluti del Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, della Delegata all’Attuazione del Piano Strategico Claudia Sunna, dell’Assessore della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e del Presidente reggente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne; il professor Luigi Patrono, Delegato del Rettore alle Tecnologie Digitali e Coordinatore del centro I-STORE, sintetizzerà le azioni e i risultati del centro.



L’incontro offre un'opportunità unica per incontrare 25 aziende ICT affiliate al centro I-STORE, impegnate attivamente nell'attuazione della transizione digitale per costruire un futuro più smart e sostenibile.



Alle 11.00 ci sarà la premiazione per il miglior poster dei dottorandi di ricerca e dalle 11.30 gli studenti avranno la possibilità di esplorare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, di presentare i propri curricula e sostenere colloqui individuali con le aziende partecipanti.



L'evento ospiterà, inoltre, anche una poster session dedicata ai dottorandi di ricerca dell'Università del Salento, offrendo loro uno spazio per condividere le loro ricerche e progetti innovativi nell'ambito dell'ICT.



Per partecipare agli incontri e inviare il proprio curriculum, è necessario registrarsi all'indirizzo: www.unisalento.it/ict-day-2023-2.0

LECCE - Mercoledì 6 dicembre 2023 si terrà all’Università del Salento “ICT Day 2023 2.0” un evento dedicato principalmente a studenti, laureandi, laureati nei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica, Data Science, Ingegneria Gestionale, Matematica e Fisica, nonché ai dottorandi di ricerca in ambito ICT, Intelligenza Artificiale, e Digital Transformation: appuntamento nell’edificio “Aldo Romano” del Complesso Ecotekne dalle ore 9 alle ore 16.30. L’evento è organizzato dal Centro di ricerca sulle tecnologie abilitanti la IoT per ambienti intelligenti, sicuri e sostenibili dell’Università del Salento (I-STORE).